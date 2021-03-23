錯換人生28年案　患癌事主今搶救無效逝世

江西男子姚策去年2月因末期肝癌需換肝做手術，意外揭發出生時被醫院誤認另一男嬰而對調身份，外界形容「錯換人生28年」。惟今年1月，姚因病情惡化入院接受治療，上周因癌細胞擴散進入安寧階段。至周二（23日），內媒分別從姚的妻子熊磊、以及姚的生父郭希寬獲悉，姚早上因救治無效已在北京某醫院離世。

內地周二早上一直有姚策逝世的消息在網上流傳，惟有內媒指姚策曾在中午前於社交平台發文稱「狀況良好」，不過相關發文隨後已被刪除。其養母許敏回應內媒應詢時，指姚未有接電話，詳細情況還需向其生母親杜新枝了解。直至下午，有媒體分別從熊磊、郭希寬得悉姚策的死訊，稱目前家人正在為姚策辦理後事。

此前報道，2020年3月許敏準備割肝挽救患晚期肝癌的兒子姚策時，發現其並非親生，事件引起關注。經查後才得悉河南大學淮河醫院在1992年因工作失誤，造成兩名產婦抱錯孩子。姚策和家屬隨後共向醫院索賠273萬元（人民幣，下同，約327.6萬港元），惟法院經兩次審理後判決醫院共賠償100餘萬元（約120萬港元），其中賠償姚策及其親生父母精神損害40萬元（約48萬港元），賠償姚策治療費等60餘萬元（約72萬港元）。

由於家庭無法負擔龐大的醫療費用，姚策及其家人因此在多個公益平台籌款上進行多輪籌款，結果惹起網民認為其過度籌款，其中更有平台指其不符合條件將其納入黑名單。有內媒報道其4名父母，在得知兒子患病需要錢財時仍不願賣房救兒，平台籌得的款項亦沒有退還，被外界批評有斂財之嫌，一度引起社會爭議。