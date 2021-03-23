台高院駁回「祿大食品」上訴　裁定侵權販賣滷味

台灣台北市西門町知名滷味店老天祿爆發商標權官司。在武昌街經營的「老天祿滷味」負責人謝玉泉，指控在成都路經營「上海老天祿」負責人蔡毓根的媳婦周映明設立的「祿大食品」侵權。台智慧財產法院前年宣判謝勝訴，「祿大食品」不得使用「老天祿、台北老天祿、台灣老天祿」名義販賣滷鴨舌及肉製商品；最高法院周二（23日）駁回上訴，全案定讞。

此前，謝玉泉指控周映明使用「上海老天祿第二代的店」作招牌及文宣，在網站放置「老天祿滷味」的店面及包裝盒照片，令消費者認為其滷味商品為「老天祿滷味」所產製，侵害其商標權，遂提出訴訟。

周映明的「祿大食品」則主張使用有關文字是標語而非為商標使用，只是形容她所販售商品，表彰自己名稱、商品所憑技術及口味傳承之來源，沒有侵害商標權。據悉，周女是「上海老天祿」始創人長子之配偶，協助經營「上海老天祿」逾20年。

法院在一審及二審均裁定，周女使用「老天祿滷味」商標並非善意，應完整標示「祿大食品」公司全銜才符合商業交易習慣的誠實信用方法。合議庭指出，「上海老天祿」非本案當事人，裁定「祿大食品」構成侵權行為，不得在公司商品使用相同或近似「老天祿滷味」的商標，並銷毀或刪除有關廣告看板及網頁。