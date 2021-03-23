黨產會認定救總為國民黨附隨組織　將追討9億新台幣資產

台灣的行政院不當黨產處理委員會（下簡稱黨產會）在去年9月，認定中華救助總會（下簡稱救總）為國民黨附隨組織後，周二（23日）再度公布，認定救總名下財產屬於國民黨時代所取得的不當財產，要求沒收將近9億元（新台幣，下同，約2.49億港元）資產。

黨產會主委林峯正在記者會上指出，經開會決議，認定救總財產是國民黨時代取得的不當財產，因此作出上述處分，其名下不動產直接充公，包括土地3,329坪、建築物4,318坪、車位349坪，每年可收年租約4,900萬元（約1,357萬港元），目前現值高達8.352億元（約2.31億港元）。

林峯正指，救總有一土地位於新北市土城區，目前已被市府徵收作為道路用地，當時救總收到的579.3萬元（約160.4萬港元）補償亦將追繳；另外，救總在1961年曾推動「一人一元捐獻」活動救助大陸饑民，涉及的3,425萬元（約948.8萬港元）及75.1萬美元（約585.7萬港元）也認定為不當取得財產。

黨產會目前會先處理救總名下的不動產，以及「一人一元捐獻」的現金部分。而救總尚有約4億元（約1.11億港元）現金未在這次處分範圍，將持續調查是否屬不當取得財產的現存利益，有調查結果前若要使用，要先經過黨產會許可。