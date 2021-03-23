美眾議員提案將台灣列「北約+」成員　加強防務合作

美國共和黨國會眾議員佩里（Scott Perry）近日提出法案，要求美國行政當局將台灣視為列入「北約+」（NATO Plus）的成員，以加強美台防務合作，並且在軍售上享有和成員國同等的待遇。目前「北約+」成員國包括日本、澳洲、南韓、以色列和新西蘭。

美媒報道，佩里在上周五提出「台灣+法案」（Taiwan PLUS Act），目的是要美國把台灣視同「北約+」的成員，同時提高對中國大陸軍事的威懾能力，建議美國應對大陸採取更強硬的措施，並承認與台灣的外交關係。

法案指出，台灣是美國第10大貿易夥伴，「台灣關係法」也表明，美國將提供台灣適量防禦性武器與服務，以便台灣維持足夠的自衞能力；法案又建議國會將對台灣的軍售待遇，提高至與美國盟友一樣的級別。而在法案生效後的5年期間，台灣在相關法律規定上應「被視同有如一個國家」，以便法例執行。

台灣的外交部發言人歐江安指，感謝美國國會議員持續採取各項具體行動，展現對台灣安全及區域和平穩定的高度重視。在美國總統拜登政府上任後，已多次重申遵守「台灣關係法」，並強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」，台方將持續關注法案後續進展。