王毅今起訪中東6國　料商議地區爭議問題

中國國務委員兼外交部長王毅結束中美高層會談後，周一（22日）在廣西會見俄羅斯外長拉夫羅夫。及後，中國外交部宣布王毅將於周三（24日）起一連7日，將應邀對沙地阿拉伯、土耳其、伊朗、阿聯酋及巴林進行正式訪問，並對阿曼進行工作訪問。

中國外交部發言人華春瑩周二（23日）指出，新冠肺炎疫情仍在威脅人類生命安全，中東地區在疫情蔓延難止、動盪持續難平。中方藉是次訪程，希望與地區國家加強抗疫和發展合作，同時就目前的集團政治衝擊以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，深化治國理政交流。

華春瑩指，王毅此次訪問將同對方深入進行戰略溝通，推動落實各國領導人達成的重要共識，促進中國構建新發展格局和各國重大發展戰略對接，支持地區國家抗疫和經濟社會恢復發展。同時，將就地區事務特別是熱點問題與對方交換意見，為維護中東和平貢獻中國智慧。

伊朗外交部表示，王毅將在周五（26日）到訪，分別同總統魯哈尼及外長扎里夫舉行會談，伊朗對此表示歡迎和重視，相信將進一步促進中伊關係發展。