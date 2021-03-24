德國外交部與中國大使緊急會面　就制裁互相表達不滿

中國與歐盟關係急轉直下，歐盟周一（22日）就新疆人權問題制裁中國，涉及4名中國官員及1個實體，中國外交部隨即反擊，宣布對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假訊息的10名人員和4個實體實施制裁，當中包括德國議員、學者和研究中心。就此事，德國外交部與中國駐德國大使吳懇在周二（23日）緊急會談，互相表達不滿。

德國外交部表示，周二邀中國駐德國大使吳懇到部內進行「緊急會談」，向他表達德方立場。德國認為中國的制裁不恰當，將讓歐盟與中國的關係惡化，中國應該立即收回制裁措施。德國外長馬斯指出，德國政府堅持與中國大使當面討論，指中方的制裁「完全不合理」、「無法接受」。

中國官媒亦報道，中國駐德國大使吳懇緊急約見德國外交部國務秘書貝爾格，就歐盟以新疆人權問題為由對華作出單邊制裁，向德方提出嚴正交涉，並通報中方有關反制措施。吳懇就涉疆問題闡述中方立場，強調此次事件完全是歐方挑起，中方必須回應。中國從不主動挑起事端，但面對挑釁也決不退縮。中方敦促包括德方在內的歐方立即停止和糾正錯誤做法，避免進一步損害雙方互信與合作。

印度媒體近日亦發布國家安全顧問委員會成員的涉疆文章，認為新疆存在「種族滅絕」、「強迫勞動」、「壓制宗教自由」等情況。中國駐印度使館發言人周二（23日）發聲明，直言對該媒體和作者錯誤言論表示強烈不滿和堅決反對，並闡明中方原則立場。聲明指，相關文章散布謊言，試圖挑撥中國民族關係和中國與伊斯蘭國家之間的關係，公然干涉中國內政。