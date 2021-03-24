美準印太司令：大陸攻台威脅或比想像更近

美國印太司令提名人阿奎利諾（John Aquilino）周二（23日）出席參議院軍事委員會提名聽證會，台灣面臨來自中國大陸的軍事威脅成為會上參議員關注的焦點之一。阿奎利諾在會上表示，中國大陸併吞台灣的威脅「比想像更近」。

現任美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）日前曾警告，解放軍可能在6年內攻台，現職太平洋艦隊司令的阿奎利諾在聽證會上不願就這個時間點置評，表示從現在到2045年，各式評估都有，然而「這個問題可能比大家想像的更迫在眉睫」；也正因如此，美國有迫切需要在短期內部署「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）這類的威懾措施。

前白宮國家安全顧問麥克馬斯特（H. R. McMaster）日前也警告，台灣是「中國大陸的下一個最大目標，是最重大引爆點」，阿奎利諾贊同這說法，並表示針對台灣的軍事威脅是現在最讓人感到擔憂的，他又認為大陸將併吞台灣視為首要任務，因為這關乎中共復興。

共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）在會上指出，俄羅斯2014年入侵克里米亞，是在俄羅斯主辦索契冬季奧運之後數天，而中國將在2022年2月主辦冬奧，因此北京有可能在明年攻台。阿奎利諾對柯頓的這個說法不予置評。