內地網吧行業沒落　轉型或成唯一出路

內地早前《2020年中國遊戲產業報告》數據顯示，中國遊戲市場實際銷售收入2786.87億元人民幣（約3,325億港元），遊戲用戶數量達到6.65億人。業內人士分析，遊戲行業前景可觀，惟網吧行業早已沒落，改變經營模式是唯一出路。

內媒周二（23日）報道，在山東濟南經營網吧的51歲老金（化名）表示，他開業第2年就租了一個逾200平方米的商舖擴大規模，生意最好的時候，一條600多米的街道，有6間如此規模的網吧，晚上及假日必定爆滿。老金指，現在這區只剩下他的網吧營業，但他打算在租約期滿後，關閉經營了16年的網吧。

為了吸引顧客，部分網吧老闆決定轉型為網咖（網絡咖啡廳），將硬件配置、處理器等升級，設立水吧、手遊、桌遊的配套服務，定位成玩家休閒社交的場所。惟經營成本卻遠大於消費人數，一名經歷轉型網咖的網吧老闆王夢尚表示，近數年客戶端遊戲市場沒有新款遊戲，來網咖的顧客減少，平均每月收入為10萬元人民幣（約11.9萬港元），但新冠疫情卻嚴重打擊經營。

據內地平台「天眼查」數據顯示，去年網吧相關企業吊銷數量為3,638間，注銷數量為9,250間，共有12,888間倒閉。截至今年2月，全國存續在業的網吧總量為124,818間。