內地下架520多個不良手機App　規定收集個人信息範圍

國家網信辦自今年2月展開名為「清朗‧春節網絡環境」的網絡整治行動，依法查處網頁不良、色情低俗信息引流、惡意炒作營銷，以及不良網絡社交行為、網絡暴力等問題，至今累計下架520多個應用程式（App），處置社交帳號7.2萬多個。內地4部門近日聯合公布規定，明確規定39類常見流動應用程式必要收集個人信息的範圍。

整治期間，網信部門發現一批問題突出的網站平台，其中360導航、UC瀏覽器、書旗小說推送違法違規信息，為色情低俗小說引流；淘寶、拼多多部分店舖發布色情低俗圖文信息；新浪微博部分帳號發布淫穢色情網站連結。

國家網信網其後指導屬地網信部門，對相關網站平台依法約談、限期整改、暫停功能、限期下架、罰款等處罰措施，對問題嚴重的色情、賭博網站協調有關部門依法予以關停、取消備案，堅決查處相關違法違規行為。

另據國家網信辦官網周一（22日）公布，鑑於App超範圍收集用戶個人信息的突出問題，尤其透過捆綁功能服務一籃子索取用戶個人信息授權。該部門連同工信部、公安部和國家市監局聯合推出規定，明確地圖導航、網約車、即時通訊、網上購物等常見流動應用程，不得因為用戶不同意提供非必要個人信息，而拒絕用戶使用其基本功能服務。有關規定將由5月1日起實施。