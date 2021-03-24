台軍戰備演練展開　模擬野外發射愛國者導彈

台軍本周展開第一季戰備任務訓練實兵演習，軍方分別在北部、南部地區進行愛國者防空導彈戰備演練，以愛國者導彈車等多輛特種車輛在野外模擬發射，又模擬在遭遇敵軍攻擊陣地時，轉移到民間廠房內保存戰力。

據台軍媒體報道，第三作戰區（北部）防空部隊在作戰中心統一指揮管制下，於周二（23日）進行模擬防空接戰演習。陸軍防空連復仇者導彈車、蜂眼雷達及指管車，在進入戰術陣地後，官兵依標準程序為雷達車、指管車及導彈車進行列陣和偽裝，迅速完成接戰準備，模擬對空中進襲敵機搜索，鎖定並發射刺針導彈。

同日上午在南部的第四作戰區，海軍陸戰隊防警群進行防空作戰演練。指揮所接獲命令後，全體官兵即迅速進入戰術位置，檞樹導彈車於限時內就位並完成追瞄，官兵同時模擬發射雙聯裝刺針導彈（DMS），對空中目標發射。此外，空軍防空導彈部隊安排愛國者導彈車、發射架等裝備，快速移動至戰術陣地，並在有限時間內完成列陣，持續對空戒備。

而在第一作戰區，為使各部隊熟習防空接戰任務，海軍146艦隊上午模擬接獲敵情後，派停泊在港區的成功級軍艦緊急備戰出港；下午在澎湖防衞指揮部防空連演習中，模擬官兵接獲命令後迅速前往陣地，進行對空戒備、目標搜索、敵我識別及刺針導彈目標鎖定等相關課目訓練。