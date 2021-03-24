LINE中國工程師擅查日用戶資料　日公司終止合約

日本通訊應用程式LINE近日傳出，上海外判公司至少4名中國技術人員，未經同意查看日本用戶的個人資料。LINE社長出澤剛周二（23日）表示，已阻斷中國所有據點接觸LINE個資管道，將會終止委託中國開發據點的業務，原存放在南韓的數據亦陸續移回日本。LINE官方周三（24日）再發聲明稱，將更新隱私政策，未來會清楚列出處理用戶資料的國家。

聲明指，LINE日本總部周二向行政機關「個人情報保護委員會」提交報告，其中針對日本個人資料新法將於2022年全面實行，目前已終止中國團隊對於用戶資料存取的權限，同時會終止中國團隊在LINE通訊相關功能開發、維護作業、以及相關運用開拓的工作。

LINE強調，並無用戶的個人資料外洩，而在系統中所有登入紀錄，亦無顯示台灣或其他國家的資料有被未經授權或不當取用。另該公司承諾，會提高內部人員存取用戶資料權限標準，無論人員所在國家、職務內容為何，都將縮小。

日媒早前報道稱，自2018年起，4名中國技術人員在LINE系統開發過程中，可以進入日本國內的數據庫，查看用戶的姓名、電話號碼、電郵和LINE ID等，還可查看用戶訊息與照片，且至少已查看32次。