男子為騙逾2000萬人民幣保險金　製造車禍殺妻還債

遼寧省錦州一名周姓男子2018年駕車與其妻子閻某前往北京過年時通車禍，妻子當場死亡、周男則身受重傷昏迷。警方調查後發現懷疑此案並非單純的交通事故，而是密謀已久、騙取2,590萬元（人民幣，下同，約3,085萬港元）保險金還債的殺妻案。由於疑犯在過去2年多身體情況漸趨穩定，本月被警方轉以刑拘，周二（23日）被當地檢察機關依法逮捕，並向人民法院提訴。

周某在事發時正準備走京沈高速公路，詎料轉軚時突然撞向防護牆，結果他重傷昏迷，之後做了8次大手術，難以讓警方錄取口供。警方在案發現場發現異常，因司機轉軚處應要減速，但勘查時並無任何煞車迹象，按車型而言當時的車速相對快，汽車撞擊時應有短距離急加速，但卻直接碰撞。周某還在事前抱着抱枕，似早有預備。

另外，法醫發現閻某雙臂無任何損傷，但因正常人遇到緊急狀況時，下意識會以用雙手保護自己；且在其胃部所發現2種不可同時服用的精神類藥物，其中一種具強烈催眠作用。最後警方查明真相，先停泊車子在旁騙妻子服藥，待她熟睡後就倒數意外發生。

原來周某自2016年起向6間保險公司購買閻某的意外死亡保險，且唯一受益人正是周某，而翌年亦曾發生與此案類似的車禍，雖然當時閻某沒有死亡，但周男亦獲5.8萬元（6.9萬港元）賠償。