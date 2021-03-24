黃海軍演禁航　護衞艦練打擊海上目標

解放軍今年起於黃海、大連外海範圍進行長期、持續的軍事活動。山東省青島市董家口海事局周三（24）發布航行警告稱，周五（26日）在黃海部分海域將進行軍演，禁止船隻駛入。近日，北部戰區海軍某護衞艦支隊營口號056型導彈護衞艦利用複雜氣象條件，在黃海某海域開展為期4天的艦機協同訓練，包括艦載直升機升降、巡邏警戒、打擊海上目標等。

據內地官媒周二（23日）發布片段顯示，營口號當日上午9時駛離碼頭時，海面風力達7級，艦艇轉入大風浪航行部署，展開反潛攻擊訓練。抵達任務海域後，艦上聲納捕捉到異常訊號，通過比對迅速鎖定目標，完成模擬魚雷攻擊。

而在艦載直升機升降訓練過程中，由於艦艇甲板面積較小，多變天氣增加升降難度，但憑藉機組領航員準確把握定位，加上機師掌握有利時機，最終順利完成着艦。營口號艦長孫洪軍稱，這次開展的艦機聯合搜救、聯合反潛、直升機全程引導、導彈攻擊等實戰訓練，檢驗了複雜條件下多模塊、多平台聯合作戰能力。

另日前海軍大連艦艇學院某訓練艦支隊組織兩艘053H1G導彈護衞艦，和鄭和號訓練艦，開展艦艇主炮對海射擊、反潛搜索及攻擊等實戰訓練。期間，肇慶號根據上級通報推算敵方潛艇概略方位、距離，為編隊搜潛提供依據，隨後該艦與江門艦對水底目標進行識別跟蹤，實時轉化為射擊參數傳輸給武備系統。在該次連續100小時的訓練中，該編隊還完成了編隊對空防禦、主炮對岸射擊、航行液貨補給、編隊運動和海上偵察取證等訓練。