華鋁材品質欠佳　阻建澳洲海軍巡邏艇

澳洲傳媒周三（24日）披露，澳洲皇家海軍新一代開普級巡邏艇延遲下水，原因是來自中國的鋁材品質欠佳，未能符合船廠的要求，國防部暫未回應事件。

去年5月，澳洲國防部向西澳船廠奧斯塔爾（Austal）簽署合約，斥資3.5億澳元（約20.7億港元）採購6艘開普級巡邏艇。澳洲廣播公司報道，根據來自澳洲國防部一個小組上月發表的報告，指一批來自中國的鋁材出現「品質問題」，開普級1號及2號巡邏艇需要修復，同時導致同級所有巡邏艇延遲下水4周至16周。

奧斯塔爾發言人表示，一間全球認可的認證公司事前獨立認證涉事鋁材，但船廠隨後抽查發現鋁材不達到公司品質要求；又指其澳洲分銷商採購的大部分鋁材來自中國，涉事鋁材工廠及認證實驗室已經從公司的認可供應商名單除名。發言人指公司成功找到所有已經使用的不合格鋁材，現正為受影響船隻更換。

報道指，奧斯塔爾2016年與廣東江龍船艇科技股份有限公司合資，在中國成立澳龍船艇科技有限公司，研發、設計、生產和銷售高速客船、高速客滾船、公務執法船、近海工作船等高性能鋁合金船。奧斯塔爾擁有該合資公司40%的股份，同時對很多「經過驗證的商用鋁製船設計」，在中國內地營銷發出許可。