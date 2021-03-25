布林肯：美歐會緊密合作　對抗中國侵略及脅迫行為

歐盟、美國、英國和加拿大日前相繼以新疆人權問題為由向中國實施制裁，中方亦作出相應的反擊措施，東西方兩大陣營關係鬧僵之際，美國國務卿布林肯展開上任後首次訪歐之行。他周三（24日）在位於比利時布魯塞爾的北約（NATO）總部發表演說，指控中國的脅迫行為威脅集體安全，且積極削弱國際體系規則，揚言美方會與歐盟及歐洲議會緊密合作，推進共同的經濟利益，對抗中國「具侵略性及脅迫性的行為」。

布林肯指出，僅美國只佔全球GDP的25%，但聯同其歐洲和亞洲盟國則佔全球GDP高達60%，「這對北京而言難以置之不理」，更能有效地在貿易上制衡中國。不過他也表明，美國不會強迫盟友歸邊，作出「非我即他」的選擇，強調其他國家在諸如應對氣候變化和健康保障等問題上，可與中國合作。布林肯亦提到中國和歐盟去年12月達成的全面投資協定，指中國應證明其會向歐洲開放市場，以及不再強迫勞動，而非只說空話。

布林肯又在發言中指摘中國的北京的軍事野心正在逐年增長，稱中國威脅航行自由，令南海軍事化，並以日益精練的軍事能力的針對整個印太地區的國家。

北約秘書長斯托爾滕貝格亦有發言，他說北約沒有將中國視為對手，但提到中國大舉擴充軍備，包括可搭載核彈頭導彈等，對北約的安全有直接的影響。他又指：「更重要的是，中國是個與我們價值觀不同的國家，我們已看到他們如何應對香港的民主示威，如何打壓國內的少數族裔、維吾爾族人，以及她們實際上如何試圖破壞建以國際法為基礎的國際秩序。」

布林肯其後轉往與歐盟委員會（European Commission）主席萊恩（Ursula von der Leyen）及歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）會面。布林肯與博雷利會面後，雙方同意重新啟動關於中國的雙邊對話機制，作為討論相關挑戰和機遇的論壇。歐美亦強調保護人權及遵守國際法，支持印太地區穩定與繁榮；雙方將促進自由和開放的海上路線和供應鏈，並期待與理念相近的夥伴深化關係。