歐洲議會反中歐投資協定聲浪高　議長稱歐洲非中國沙包

中國制裁歐洲議會議員，激起抵制中歐全面投資協定聲浪高漲，歐洲議會取消了原定周二（23日）討論中歐投資協定的會議，議會內的重要黨團也要求同意協定的前提是取消制裁，而歐洲議會議長薩索利更表示，歐洲不是中國的「沙包」，絕不能接受恐嚇，並揚言對中國採取報復行動。

中歐投資協定在2020年12月底原則上完成談判時，因中國未在條文中實質承諾將批准禁止強迫勞動國際公約，當時在歐洲議會就已有反對意見，這次制裁事件更加放大拒絕協定聲音。

除了薩索利表示對中國的不滿，歐洲議會第2大黨團「社會民主黨團」亦表示，歐洲需要與中國進行貿易，但人權等價值觀居於首位，明確指出取消對歐洲議會議員的制裁是與同意與中國政府談判投資協定的前提。而歐洲議會綠黨也稱，中國政府只要對歐洲議會議員實施制裁，就不考慮將中歐投資協定列入議會議程。

但有分析認為，歐洲議會雖然目前許多議員發聲批評中國，但歐洲議會是由27成員國逾700位議員組成，中國透過重大建設等拉攏其中一些國家，再加上中國開放市場的商機潛力，使歐洲議會是否會有實際行動，受到外界矚目。

歐盟委員會完成中歐投資協定後，尚需檢視協定文本以及翻譯成數十種歐盟語言文件，後再經歐盟27個成員國同意及歐洲議會的批准才會生效，是以若中歐投資協定訂立過程能有進展，整個過程預計也要在2022年年初才會完成。