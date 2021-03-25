Fb封鎖中國黑客　指利用假帳戶及惡意軟件監控海外維人

社交網站Facebook周三（24日）表示，已封鎖一群中國黑客，指他們利用假Fb帳戶和藉惡意軟件，以圖監控海外的維吾爾人。

Fb稱，這群黑客在資訊保安界被稱為Earth Empusa或Evil Eye，他們鎖定主要是維吾爾人的維權人士、記者和異議人士；而成為目標的人士少於500個，多半來自中國新疆，但現在主要是居住在土耳其、哈薩克、美國、敍利亞、澳洲、加拿大等國。

Fb稱，黑客的入侵行為絕大多數發生在Fb以外的地方，黑客是利用Fb平台分享超連結連到惡意網站，而非直接在Fb上分享惡意軟件，這個黑客團夥利用Fb假帳戶，偽裝成記者、學生、人權倡議者或維吾爾人，藉此與目標對象建立信任感，並欺騙他們點擊惡意連結。

Fb指出，黑客建立的惡意網站，使用跟熱門維吾爾和土耳其新聞網站相似的網域；黑客們也會入侵目標對象造訪的合法網站。Fb也發現這群黑客建立網頁，模仿第三方的Android應用程式商店，網頁上有祈禱和字典等維吾爾主題的應用程式，但內含惡意軟體。Fb的調查亦發現兩家中國企業Best Lh和9Rush開發了這幫黑客使用的Android工具。中國駐美大使館以及上述兩間公司，暫未回應今次事件。