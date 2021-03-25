12被告涉灌廢水入農田獲刑　公司賠390萬元人民幣

河北邢台有一間科技公司涉嫌設置暗管將污水偷排至其他地方，導致紅色廢水流入附近農田當中。內媒周三（24日）報道一審宣判，公司負責人劉某犯污染環境罪成立，被判入獄5年；12名被告均被判9個月至3年不等的有期徒刑，其中一人在羈押期間死亡。另外，公司需支付罰金、應急處置費、生態環境修復費逾390萬元人民幣（約465萬港元）。所有被告不服上訴，一審尚未裁定紅水來源。

此案為省內重大環保案件之一。起訴書中指出，涉事公司為降低生產成本、逃避環保部門監管，一直存在私設暗管偷排污水行為沒在污水處理站兩側偷設暗管灌至玻璃鋼罐；劉某之後指使多名被告在夜間直接將罐中廢水往公司外的溝內排放。由於附近呈紅色的水從機井中抽出後不斷流入農田，有人拍下影片上傳網絡才將事件曝光。

目前，涉事水井已經被填埋，政府下令其方圓500米範圍內均不得種植小麥等糧食作物，已經種植了小樹苗。有記者周二（23日）走訪位於寧普縣化工園區的公司，發現公司已經人去樓空只剩3名保安。據指，負責人在事發後被帶走、公司遭查封，有關部門人員在院子中打開了一口120米的井檢測井水，當時水並無顏色。