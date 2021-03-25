村民稱寺廟「神土」可治百病　專家︰心理作用

內媒周二（23日）報道，湖南一條村莊的村民聲稱村中一間廟旁的「神土」能治百病，村民用土磨成粉泡水喝，甚至有土出售。村民聲稱村中的土含有對人體有益的物質。但內媒訪問專家表示，此現象更多是心理作用，指泥土可能含有重金屬等有害物質，食用會有風險。

湘鄉市虞唐鎮楓林村有一個用土泡水喝的風俗。村民稱，村中一間叫「朱啟發藥王」的廟旁泥土，100多年前曾種過草葯，一名村民採藥並帶走泥土後，發現泥土神奇的功效。村民介紹，將磨成粉的泥土用水沖，等到粉沉澱後，再喝上面的水。

記者訪問一名老婦，她指身體曾長出疱瘡，就是靠洗澡時泡這種泥土後痊癒。另外有村民指，一名村民5年前患上肺癌病危，靠喝土泡的水，直到現在都沒再發病。村民指有關說法已經流傳200多年，他們從小就知道。村民又製作泥土粉出售，指有村莊以外的人購買。

楓林村前支部書記鄧科文稱，曾有湖南省農業科學院的教授，檢測泥土發現含有「硒」，這種物質被稱能抗癌。內媒訪問湖南中醫藥大學醫院教授李定文。他認為有人喝後感覺良好，這只是心理作用。他表示，仍然未清楚「硒」能否被人體吸收，而且泥土可能有重金屬以及其他影響健康的病毒，他並不建議這種做法。