梵蒂岡教廷對香港局勢沉默　因發譴責聲明沒用

梵蒂岡國務院外長蓋拉格周二（23日）受訪表示，對於中國打壓新彊維吾爾人及香港出現民主運動抗爭，教廷保持沉默的原因是認為發表聲明不會非常有用；又指很多國家都有侵犯人權的問題，但教廷大多不會採取譴責的外交手段。

蓋拉格接受耶穌會期刊《美國》（America）的專訪，被問及教宗方濟各曾回應緬甸局勢，去年底亦在新書《讓我們暢想：通往更好未來的道路》中為維吾爾人發聲，但從未評論香港的情況。蓋拉格表示，教廷認同民主體制，並支持緬甸等地受壓迫的人爭取自由；教廷聲援香港雖能譁眾取寵，但對香港的實際幫助卻不大。

對於香港天主教會意見分歧，出現效忠北京派與自由派，蓋拉格指教廷嘗試與香港教會合作找出解決方案，又認為教廷聲援香港的聲明難以改善香港處境，只會令雙方關係更複雜。對於香港主教已懸空逾兩年，他指教廷急切希望任命新主教，但目前有多個結難解，而這是由宗座萬民福音部負責，他不清楚是否即將有新任命。

蓋拉格表示，教廷相信可與中國透過對話解決問題，雙方2018年簽署主教任命臨時協議，並討論關係正常化等問題，但這是長期目標，當務之急是解決主教任命問題。他指，中國是巨大的國家，他們只是跟體制中一小部分人談判，很難知道有多少訊息傳達到北京及其影響。他又指，他和梵蒂岡國務卿帕羅林暫不會訪華，中國也沒有同等級的訪問安排。