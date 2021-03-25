台長榮貨船仍困蘇彝士運河　荷蘭專家趕赴救援

台灣長榮海運公司的超大型貨櫃船長賜號（Ever Given），周二（23日）疑因強風吹襲，在埃及蘇彝士運河偏離航道並擱淺，嚴重堵塞雙向交通，至少150艘貨船大排長龍。現場一度傳出長賜號局部脫淺，運河最快周四或周五（25或26日）可恢復部分通行，但後來證實消息有誤，仍有待荷蘭的精英救援隊趕到協助。另有巴西木漿生產商警告可能延後出貨，恐影響廁紙供應。

蘇彝士運河管理局（SCA）曾找來8艘拖船，嘗試把長賜號拖離岸邊，又派挖土機挖開岸邊泥土，但未能令長賜號脫困，救援工作曾在夜間暫停。全球航運服務公司GAC一度引述SCA消息指，長賜輪已被移靠岸邊，局部脫淺，但其後證實消息不實，該船仍沒法動彈。當局周三（24日）開始讓其他船隻改道，經由舊航道通行，希望有助緩和擠塞情況。

長賜輪船東已向荷蘭海事服務公司Boskalis求救，該公司旗下海上救助公司SMIT Salvage的一支10人團隊，會在周四趕到埃及協助該船脫困。該間公司有不少傳奇事迹，曾在狂風暴雨中拯救船隻、打撈沉沒的俄羅斯核潛艇等，被視為最大膽海上救援的代名詞。但SCA有官員指出，長賜輪即使脫險，亦料因受損難以繼續航行，或要拖到最近的艾因蘇赫納或蘇彝士港口。

台灣的交通部政務次長王國材表示，台方正跟長榮及運河公司積極處理事故，認為潮漲時長賜輪較有機會脫困；對於外界關心的船歸屬問題，他指船難救助是全世界一起處理。外媒指，船東日本正榮汽船株式會社（shoei kisen kk）和其保險公司，恐面臨SCA和其他受影響船隻的巨額索償。保險界人士指出，此規模的貨櫃船的保險規模通常介乎1億至1.4億美元（約7.8億至11億港元），據報長賜輪已在日本市場投保。