台護士接種新冠疫苗後過敏　一度入深切治療病房

台灣周一（22日）開始接種英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠疫苗，北部醫院傳一名醫護接種後出現急性過敏反應，需送入深切治療病房。衞福部次長石崇良周四（25日）在立法院衞環委員會受訪時承認一名護士的確出現過敏反應，現已離開深切治療病房。他表示再增3宗接種疫苗後出現不良反應的個案，截至目前累計7宗。

石崇良表示，截至周三（24日）晚共有約4,000名醫護人員完成接種，該名一度送入深切治療病房的護士，在注射疫苗後皮膚起紅疹、呼吸急促，院方為慎重起見，安排他入住病房觀察，其生命徵象穩定，初步研判不屬於嚴重不良反應。石續指，過敏反應屬個人體質，若那瓶疫苗品質有問題，應該大家打了都會出問題，但至今只有該名護士出現過敏。

另外，有傳金門的醫護人員被要求全面接種疫苗，否則會影響績效評級。石崇良回應指金門只有一家醫院，衞福部會進一步了解。金門醫院醫護已於周三起開始接種疫苗，院長侯重光與其他9名醫護人員率先接種。