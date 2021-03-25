地方禁鄱陽湖周邊養牛　養殖戶轟政策突然

江西鄱陽縣蓮湖鄉近日傳出，為防治吸血蟲病傳播，當地政府突通知禁止養牛，養殖戶必需在限期內將牛賣掉，否則牛會被沒收。有養牛戶認為現在行情不佳，將牛賣掉會賠錢，對此不滿。有專家建議當地發展放畜牧周邊產業，助老百姓尋找出路。

當地村民朱訓展表示，去年3月向親友借了16萬元（人民幣，下同，約19.3萬港元），買了15隻牛，去年1隻都沒賣出。如果現在將全部牛賣掉，最多只能收回12萬元（約14.5萬港元）。村民質疑當初買牛、養牛時，鄉政府未有禁止，現在卻突然下禁令。鄱陽縣回應稱，當地自從2012年便劃定了多個沿鄱陽湖的牲畜禁養區，由於近日有人舉報，不得不採取措施。

對村民不理解為何其他鄉鎮能養，唯獨蓮湖鄉不能，鄱陽縣血吸蟲防治站書記徐仁美解釋，蓮湖鄉處於釘螺孳生的地帶，而釘螺是血吸蟲的宿主。當地養牛戶習慣在洲灘養牛，令牛容易感染血吸蟲病，然後在草坪大便將蟲卵散播水中。徐仁美又稱，每個地方理論上有可以圈養的地區，但圈養需要的草飼料量非常大，遠不及放養成本低，因此有養殖戶偷偷地把牛放到草坪上。

江西省科學院生物資源研究所副所長戴年華解釋，鄱陽湖養牛的問題存在已久，由於直接滅絕釘螺無法徹底管控血吸蟲病傳染，所以才用禁牧、隔離的辦法。他指，理論上整個鄱陽湖都要封洲禁牧，但一些地方先偷偷養賺到錢，後來者跟風卻被禁。他建議，保持生態要有科學依據，另鄱陽湖有功能分區，要更合理規劃，不是簡單說不。