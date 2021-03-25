傳數千人夜登梧桐山開戶外P　景區譴責網民意見不一

廣東省深圳市梧桐山頂近日傳出有數千人舉行戶外派對，參加者自攜發電、燈光和音響設備，在山頂播放強勁音樂，載歌載舞。梧桐山景區事後發聲明譴責有關行為，又舉報公開現場畫面的相關帳號，向有關單位報案。

事緣有短片平台博主在網上發出「一起去梧桐山蹦迪（開派對）」的邀請，引來不少人報名。之後在不同社交平台，有人上載到梧桐山「開P攻略」。梧桐山風景區管理處周二（23日）發聲明稱，上周六（20日）晚有團體通過網絡平台，自發組織約200人攜帶流動發電設備，在大梧桐山頂天池附近開派對。聲明強調，任何人未經批准，不得在景區內舉辦大型遊樂、集會，以及可能影響生態、景觀及公共安全的活動。

除景區外，深圳市登山戶外運動協會周二亦呼籲市民，進行戶外活動要遵守環境法則，現在正值春季，是大量野生動物繁衍的季節，高分貝的音響和強光都對野生動物有巨大影響。市民暢遊時，也要思考人與自然和諧相處。

不過有網民認為，梧桐山山頂每天都不少於200遊客，為何單是開派對成為非法聚集。且開派對沒有影響別人正常旅遊，年輕人活潑一點沒有錯。不過有人提醒，入黑後能見度低，加上山頂地面凹凸不平，容易發生踏空、絆倒等意外。