良好棉花發展協會　疑為抵制新疆棉幕後推手

瑞典大型連鎖服飾零售商H&M近日被內地官媒指斥，曾發聲明稱不會採用新疆棉，是嚴重違背公理良知，事件更引發內地民間抵制H&M，多家網購平台亦將其商品下架。由於H&M的聲明中提及，只接受獲瑞士「良好棉花發展協會」（BCI）認證的棉花，外界認為該組織是近期多個國際品牌抵制新疆棉幕後推手。

總部設於瑞士日內瓦的BCI，於2005年由世界棉花基金會（WWF）圓桌論壇倡議設立，宣稱主旨在於「使全球棉花的種植及生產更有利於棉農、更有利於種植環境、更有利於該產業的未來發展」。組織在2010年正式成立，會員分為4類，分別是零售商和品牌、供應商和製造商、生產者組織、公民社會，以及其他。組織制定與種植及使用棉花相關的標準，包括環保及「體面勞動」等，並要求會員必須採用組織認為符合標準的棉花，其商品才能使用BCI的認證標誌。

BCI去年10月曾發表新聞稿，指新疆地區存在「強制勞動」和其他「侵犯人權」的現象，並不符合該組織的行為標準，故即時吊銷或拒絕發出許可證予新疆出產的棉花。而事實上，BCI自2020年3月起，已暫停向新疆地區的棉花發放許可證。

截至2020年12月9日更新的資料，BCI會員達數千個。當中國際品牌包括瑞典的H&M、宜家家居（IKEA）、美國時裝GAP、Levis牛仔褲、日本優閒時裝優衣庫（Uniqlo），以及多個體育用品品牌，內地運動品牌安踏亦是BCI會員。惟風波發酵後，安踏發表聲明稱已啓動程序，退出該組織。