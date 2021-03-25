東莞禁非法電單車　欲遏交通事故恐礙低層出門

廣東省東莞市自2006年已停止替電單車上牌，但至今該市部分鎮區仍有電單車有路上行駛。今年以來，該市已發生15宗涉及電單車的交通事故，共釀成17人死亡。當地公安部門自周三（24日）起開展為期一個月的專項整治行動，加強查繳非法電單車，並依法對違規駕駛人作出處罰。有媒體則擔心低下階層出門恐受影響。

據統計，自2018至2020年，東莞涉及電單車、電動單車的事故釀成814人死亡，佔各類交通事故總數達48%。東莞交警表示，這次針對電單車的專項整治行動，目的是遏止涉電單車事故的多發勢頭。

當地公安部門將重點部署警力於進入各大公路、橋樑等重點路段，防止外市非法電單車流入。於接下來的一個月，警方將大力清查公路、公共場所行駛或停泊的電單車。未來，公安部門更將聯合多個職能部門，落實電單車治理工作常態化，加強源頭管控，強化路面執法，全力遏止電單車非法上路。

不過有報道指出，電單車是不少窮人出門工作、接送孩子、買菜、送速遞外賣的好助手。如今一禁了之，雖省卻無數管理麻煩和痛苦，卻令窮人出行選擇卻出現空白區。報道認為，像東莞這樣不少外地打工人口聚集的地方，是否可對電單車進行合理規範，而非一禁了之。