新疆棉風波發酵　中港明星與國際運動品牌割席

中國被指強迫新疆維吾爾少數民族勞動，繼瑞典大型連鎖服飾零售商H＆M被內地民眾翻舊帳，全球多間大型體育用品公司如Nike、adidas、New Balance等品牌拒用新疆棉花的聲明也被翻出，內地民眾掀起抵制潮，不少內地和香港明星周四（25日）亦紛紛宣布終止擔任有關品牌的代言人。

其中陳奕迅周四在微博上宣布，即日起終止與adidas品牌的一切合作，切斷與adidas的十年合作關係。楊冪和新疆美女迪麗熱巴的工作室同日分別宣布終止與adidas合作，聲明均強調堅決抵制一切造謠欺辱中國的行為。楊穎的工作室也表示，Angelababy對adidas發表的言論及抵制中國新疆棉花的行為表示強烈譴責，即日起已終止與該品牌的一切合作。

易烊千璽及其工作室同日也表態稱，堅決抵制任何污名化中國的行為，宣布即日起終止與adidas Originals一切合作。此外，歐陽娜娜、張藝興、白敬亭等藝人的工作室宣布，與Nike集團旗下的Converse終止合作。陳偉霆亦將終止與Tommy Hilfiger品牌的一切合作。