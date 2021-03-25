第二艘055型驅逐艦已服役　解放軍將首赴俄參與雪地作戰比賽

大陸國防部新聞局副局長任國強在周五（25日）的例行記者會上公布，解放軍海軍055型驅逐艦拉薩號已於本月2日正式服役，舷號為102，是內地第二艘同型號導彈驅逐艦。另外應俄羅斯國防部邀請，解放軍陸軍將於4月4日至20日派出參賽隊，赴俄參加「國際軍事比賽2021」雪地作戰比賽項目，是中方首次參加該項比賽。

055型驅逐艦是現時世上少有排水量過萬噸、非航空母艦或兩棲攻擊艦的水面軍艦，所以又有「大驅」之稱，在美國國防部被歸類為巡洋艦。首艘落成服役的055型驅逐艦名為南昌號，於去年1月起服役，並於上周五執行任務，通過對馬海峽駛往日本海。

任國強在同一記者會上亦有就國際軍事局勢表態。對於美國防部長奧斯汀在訪問日韓時稱要威懾大陸，任批評有關言論充滿冷戰思維，陸方對此堅決反對。對於美日澳印「四邊機制」稱不對中國大陸抱有任何幻想，任批評美方公然挑撥地區國家間關係，對此堅決反對。另就近期個別北約國家派遣軍艦到南海，稱要維護「航行自由」，任表示會密切注意有關動向。而就美國防部網站近日刊文稱「台灣不是中國一部分」，任稱陸方強烈不滿。