兩高官遭開除黨籍及公職 曾與受查省人大副主任共事

江西省紀委監委周四（25日）公布，省發改委前副主任周光華，及撫州市前副市長羅富楊，均被開除黨籍及公職，移送檢察機關審查起訴。兩人曾與去年9月受查的省人大常委會副主任、贛州市委前書記史文清共事。史文清受查後，贛州市委曾稱要徹查史在任時的違紀違法問題。

經查，周光華為謀求個人職務晉升搞政治攀附；充當黑社會性質組織「保護傘」，串供並指使涉案人員外逃；干預和插手司法活動、市場經濟活動；非法收受他人財物，數額特別巨大。羅富楊則涉及與他人串供，參加迷信活動；利用職權為他人謀利並非法收受財物；通過民間借貸謀取私利；非法收受他人財物，涉嫌受賄犯罪。

周光華現年56歲，江西新建人，曾長期在南昌市任職。2010年10月，時任江西副省長史文清，兼任贛州市委書記，翌年8月，周光華由南昌調任贛州，任副市長。周光華於去年11月被查，當時已被指捲入史文清案件。

羅富楊現年51歲，長期在贛州任職，曾贛州市開發區管委會副主任、公安分局局長，後歷任贛州市公安局黨委委員、副書記、副局長、常務副局長等職，與史文清、周光華共事。2016年12月，羅富楊調任江西省公安廳指揮中心政委，2019年8月任撫州市副市長、市委政法委副書記、市公安局黨委書記、局長，今年1月被免職。