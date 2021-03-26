產後胸下垂盼手術改善　女子慘變高低胸

不少女性對身材都非常重視，但隨着年齡增長和其他原因，女士的身材會發生變化。貴州的彭女士因產後胸部下垂，在去年花6萬元人民幣（約7.2萬港元）隆胸，惟手術不但無法改善其胸部線條，更出現「高低胸」的情況。

產後胸部下垂令彭女士非常沮喪，當她跟朋友訴苦後，對方便帶她到一家整容醫院。她在去年11月接受手術，但手術後出院僅一星期，左邊胸部開始感覺痛楚，有時痛感更持續個多小時，甚至影響其睡眠。之後她發現左胸愈來愈硬，幾乎像石頭一樣；右胸則比較軟，但植入物卻在身體內「跑來跑去」，而且兩邊胸部高低不一。

隨後彭女士找整容醫院理論，要求對方免費替她修復至滿意為止，但遭拒絕，指她要求太高，後來彭女士便要求退款。針對手術情況，醫院方面表示，植入物放入人體後，會產生包膜攣縮，簡單來說就是身體的排斥現象，令胸部變硬。至於左右胸不對稱，醫院則表示因為大約需要6個月恢復期。

醫院表示，願意免費修復高低胸的問題，但彭女士提出如果修復後再出現類似情況，就得全額退款，惟醫院不同意。目前雙方正持續協商，當地衞健局工作人員表示，假如協商失敗，彭女士可進行醫療鑑定，再按結果維權。