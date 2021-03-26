涉簽證欺詐為中興分公司招人　華裔教授被起訴

美國喬治亞理工學院華裔教授張繼昆（Gee-Kung Chang）被指利用職務之便幫助一些中國研究人員獲得學術交流的簽證，但研究人員抵美後實際上是為中興通訊美國分公司（ZTE USA）工作，他與ZTE USA的研究總監余建軍（音譯，Jianjun Yu）一起被控串謀實施簽證欺詐和串謀電匯欺詐等罪。

美國司法部周三（24日）指，兩人已在上周四（18日）被起訴。73歲的張繼昆早年在台灣國立清華大學取得物理系學士學位，之後在美國加州大學洛里弗賽德分校取得博士資格，已在喬治亞理工學院任教19年。他涉嫌利用自己在喬治亞理工學院的職務之便，為來美的中國研究員提供虛假擔保，以便他們獲得J-1學術交流簽證，並向國務院報稱研究員在學院內為自己工作。但是實際上，研究人員來美後是到新澤西州，為ZTE USA和現年53歲的余建軍工作，有些人甚至是一邊領着喬治亞理工學院發的薪水，一邊卻在為ZTE USA中興公司打工。

目前不知道案中有多少華人藉簽證欺詐入境美國，聯邦調查局（FBI）與及移民和海關執法局轄下的國土安全調查署正在調查此案。喬治亞理工學院在聲明中表示，在司法結果出爐之前，張繼昆將繼續行政休假。