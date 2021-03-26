老翁理髮店消費200多萬人民幣疑受騙　獲退回近一半

上海一名老翁近日被家人揭發，3年來在一間理髮店消費了200多萬元（人民幣，下同，約237萬港元）的巨款，最高一天消費42萬元（約49.8萬港元）。家人懷疑老翁受騙，於是向店方協商。家屬的代理律師事後指，雙方已和解，家屬獲店方退回近一半的98萬元（約116萬港元）。

老翁的女婿指，外父今年快80歲，去年小中風後，由女兒和親戚輪流照顧。家人幫老翁整理物品時，無意中發現一個信封，信封內文件的訊息顯示，老翁於2016年至2019年期間，在長壽路文峰理髮店消費了200多萬元。消費最多的一天是2017年5月31日，老翁用兩張卡先後兩次匯款，金額合共42萬元，但蹊蹺的是收款方並非文峰，而是靜安區航峰理髮店。

此外，女婿提供的匯款明細中，還多次出現其他4間公司的名字，與上海文峰似乎沒有關聯。發現這些帳單和匯款訊息後，老人的家屬便找到了位於上海長壽路的文峰理髮店。

現任店長翻查老翁的會員卡紀錄後發現，在2017年5月時，店員查小燕幫老翁購買了一個「養護金典套裝」，消費82,300元（約9.76萬港元），但老翁此後具體做過哪些項目卻無法查詢，且查小燕早已離職。上海文峰美容美髮總部負責人則表示，如果是在文峰的消費，匯款單上肯定有文峰兩個字，如果沒這兩個字，就與他們無關。