女教師應徵中學教職失敗　揭獲聘者用假證書

雲南西雙版納州一間高中去年底招聘體育老師，一名男子以虛假證書通過考核獲聘。有應徵失敗者其後發現，有關證書並非由國家認可體育部門發出，於是向政府相關部門舉報，卻被告知證書有效。事件經內媒報道引發爭議，當地公安局周四（25日）展開調查。

報道指，女教師魏楠於去年10月，報考勐臘縣一間職業高中體育老師一職。她最終以總成績第二名落選，於是要求查看第一名的證書資料，卻發現該名鄧姓男子的證書，並非由國家體育總局等認可機構發出。經內媒記者調查，該證書標示由一家公營機構「中國科學管理研究院」（下稱「中管院」）頒發，但實際是一間私人公司。

魏楠去年12月嘗試向縣相關部門舉報，指控招聘的單位把關不力，致考試不公。但縣紀委今年1月回覆，經鑑定，鄧姓男子的證書不存在造假。魏楠與丈夫於是上網以2,500元人民幣（約3,016港元）購買了同款證書，發現證書的簽發日期不符，而且證書上的英文亦文法不通順。

中管院早前發出聲明，否認上述證書的機構是屬於該院。魏楠現時已向公安局報案，當局將會調查涉嫌使用假證書問題。