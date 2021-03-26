大鵬灣發現死去江豚　長期無法覓食胃部空白

廣東省深圳市大鵬灣海域近日發生已死的江豚，經專家解剖發現，該江豚因被船隻螺旋槳擊中肺部主動脈致死。更值得關注是，專家發現該江豚胃裏一片空白，顯示它生前長時間無法覓食，原因是其生活的海洋環境惡化。

該條死亡多時的國家二級保護動物印太江豚，周二（23日）在大鵬新區南澳街道楊梅坑海灘上被市民發現。翌日，中山大學、廣東海洋大學的海洋鯨豚與環境保護團隊專家趕到現場，聯同深圳市海洋綜合執法支隊展開調查後發現，該江豚為雌性，全長1.5米，約15歲，正值壯年。其身體遍布傷痕，兩側共有4處較大傷口，長度均超過20厘米。

深圳藍色海洋環境保護協會的義工周三（24日）進一步交代專家的檢查結果稱，受海洋環境惡化，該江豚長期營養不良，存在多種健康問題，如肺部結節、肝糜爛、胰腺腫大，乳腺周圍存在較多寄生蟲。最令專家團隊心酸的是，該江豚的胃裏沒有任何食物，表明其生前已長時間無法捕到魚蝦充飢。後續專家團隊將繼續對該江豚進行實驗室研究分析和無害化處理。

深圳藍色海洋環境保護協會自2019年開始，已記錄到約30條江豚死亡的案例。單是今年1月至今，便記錄到12宗死亡案例，其中11宗事發海域在深圳。中山大學團隊專家表示，印太江豚是深圳海域數量最多、最重要的小型齒鯨類動物種群，也是反映該區海洋生態健康狀況的晴雨表。因此，專家建議深圳應盡快對江豚啟動專項調查研究，並在近海區域建立保護區，並強制要求快艇等船舶限速、安裝螺旋槳防護罩等。