內地「活體盲盒」禁之不絕　到貨烏龜斷腳趾兼患病

內地近年掀起「盲盒熱」，顧客於購買時無法得知內容物，拆貨後才揭曉。這類貨品甚至延伸至售賣活物，而且「活體盲盒」禁之不絕。內媒近日發現，有電商平台的商家售賣烏龜盲盒，但買家收貨後發現烏龜有腳趾折斷，疑在運送過程中受傷。

在內地電商平台搜尋「活物盲盒」，就會出現很多售賣「烏龜盲盒」的商店。這類商店標示「開出快樂，開出驚喜」等字句，又表示一經售出，不能退換，亦不可以於網上貼出實物圖。這類盲盒的價格由20元至800元不等（人民幣，下同，約24至965港元）。

有買家隨後投訴收到患有皮膚病，或於運送過程中受傷的病龜，但都被賣家指摘不可以貼出實物圖，又斥「玩不起別買」。另外，有買家指以800元（約965港元）買入風水龜盲盒，但收貨後專家驗證該品種只價值200元（約241港元）。

被問到為何要選擇以盲盒形式售賣烏龜，有賣家表示，盲盒可以較便宜價錢吸引顧客。賣家又透露，有快遞公司與他們合作，令他們可以郵遞方式運送原本被禁止的動物。網民則批評做法缺德，將生命當成玩物，又批評電商平台把關不力，任何東西都可以出售。