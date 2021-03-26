美台簽海巡合作備忘錄　擬設工作小組

台灣駐美代表處周四（25日）與美國在台協會（AIT）簽署海巡合作備忘錄，是美國總統拜登任內簽署的首份備忘錄。美台將設立海巡工作小組，為美國海岸防衞隊和台灣海巡署提供平台，增進雙方聯繫、建立合作及分享資訊。台灣的外交部周五（26日）將舉行「台美海巡合作了解備忘錄」宣布茶會，外交部長吳釗燮和AIT台北辦事處處長酈英傑等人將出席。

台駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯在AIT大樓內簽署海巡合作備忘錄，AIT周五發新聞稿指，備忘錄確立雙方關係，以保存海上資源、降低非法、未報告及不受規範漁業，及參加海上聯合搜救任務與海上環境因應活動等作為共同目標。

AIT強調，美國支持台灣有意義參與全球關切議題並作出貢獻，包括在海上安全、建立能促進海上執法資訊交換及國際合作網絡等。蕭美琴表示，台美雙方海巡部門多年來在搜救及漁業執法等議題密切交流，期待雙方締造更強韌的夥伴關係，為維護自由開放的印太區域做出更多貢獻。

大陸2月實施海警法，授權海警在中國管轄海域處理外國船隻時動武，引起關注。有分析認為，美台簽署的合作備忘錄，可能是為了反制大陸近來海上擴張作為。