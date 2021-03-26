內地網民入直播室促停播下架產品　女主播眼濕濕：我也要工作

多間外國知名時裝品牌出於人權理由抵制新疆棉，引起中國民眾反響。有網民湧入Nike、Adidas的直播平台辱罵女主播，要求她辭職轉行，又要求停播並下架產品，其中一名女主播被罵到眼濕濕、傳出飲泣聲，無奈說：「我也要生活呀。」

網傳影片顯示，Nike一間店舖在網上平台開直播，期間大批網民進入直播室留言，「下架﹗下架﹗下架﹗」、「主播要不辭職吧」、「怎麼還有臉開直播﹗舉報」、「堅決抵制耐克」。面對網民留言女主播無奈表示：「一件不賣，但是我必須工作。」隨後更低頭哭泣。Adidas直播室亦出現同樣情況。

事件引起爭議，有網民認為，「女主播只是為了工作，不應該承受此波攻擊」、「不要打着愛國旗號幹腦癱事」、「別對自己國人重拳出擊了！有勁往外處使去」、「這些人跟當年砸日本車的一樣」。

另一邊，國產品牌藉今次事件大肆宣傳，安踏體育一名男主播與一名女主播周四（25日）直播時，聲嘶力竭呼籲網民「支持國貨」。亦有微博KOL加入抵制行列，批評H&M、Nike等品牌，呼籲民眾不要購買，「就H&M這幾塊破布，我多說幾句都覺得在浪費口舌」。