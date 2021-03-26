擬挖走兩萬立方米泥沙　助台貨船脫困

台灣長榮海運公司的超大型貨櫃船長賜號（Ever Given），周二（23日）在埃及蘇彝士運河擱淺，即使在潮漲及多艘拖船加上挖泥機協助下，至今仍未脫困。蘇彝士運河管理局（SCA）周四（25日）表示，需挖走多達2萬立方米的泥沙嘗試解救該船。俄羅斯則趁機推動北方海路（Northern Sea Route），作為蘇彝士運河的替代航道。

SCA表示，他們需要挖走1.5萬至2萬立方米的泥沙，以到達12至16米的深度，讓長賜號得以浮起，這些泥沙相當於奧運標準泳池的8倍容積。當局再調派專用的挖泥船到現場協助，每小時可額外移走2,000立方米泥沙，並討論了其他移走長賜號的方法。有專家指出，令長賜號再次浮起在技術上非常複雜，可能要花上數天時間。

長賜號持續阻塞蘇彝士運河的交通，增至逾200艘船隻大排長龍。俄羅斯原子集團公司（Rosatom）周四半開玩笑提出3個理由，要各國把北方海路視為蘇彝士運河以外的可行選項，因為北方海路可提供更多空間「用巨型貨船繪畫出（航行路線）獨特圖案」，一旦受困俄方會派破冰船救助，亦不會像在蘇彝士運河卡上好幾天。俄羅斯總統普京一直主張海上貨運可沿俄羅斯的西伯利亞海岸航行，不必經過蘇彝士運河。