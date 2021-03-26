高福團隊新冠疫苗臨床結果　接種3劑97%人產生中和抗體

中國科學院生物研究所周五（26日）發布消息指，《刺針傳染病期刊》周三（24日）刊登中國科學院院士高福的團隊與安徽智飛龍科馬生製藥有限公司一同研發的蛋白新冠疫苗，其1期及2期的臨床試驗結果。文章顯示，有76%接種者接種2劑後可產生中和抗體，而接種3劑而產中和抗體的人則有97，且並無有嚴重不良反應。

該疫苗在本月10日已獲准在國內緊急使用。重組蛋白亞單位疫苗（ZF2001）試驗在2期試驗共招募950名年齡介乎19至59歲、身體健康的成年志願者，在重慶及北京2間醫院和湖南的疾控中心，以隨機、雙盲及安慰劑對照的試驗方案完成試驗。結果顯示，大多數人均無產生不良反應、輕度或中度的不良反應，但有出現如紅腫、注射部位疼痛、瘙癢等正常現象。

試驗結果顯示，97%志願者產生阻斷活病毒的中和抗體，抗體的幾何平均滴度達到102.5，其水平超過89份康復患者血清中和抗體水平。該疫苗的第3期臨床實驗目前在烏茲別克、印尼、巴基斯坦及厄瓜多爾進行，其中烏茲別克本月1日批准疫苗的註冊使用，成為首個批准使用該疫苗的國家。

此外，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏同日在澳門出席研討會時提到，標靶藥雖仍未取得重大進展，但終究會問世；新冠病毒變異是自然規律，已成為人類的「常駐病毒」，疫苗成為世界重新開放的唯一渠道。