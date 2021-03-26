加入國際行列抵制新疆棉？　台經濟部長：參考聯合國做法

多個國際服飾品牌抵制新疆棉，掀起軒然大波。台灣的經濟部長王美花周五（26日）被問及會否加入抵制，表示將參考國際做法，跟隨聯合國的做法。另外，行政院長蘇貞昌批評近日發聲明與那些品牌解除合作的台灣藝人。

王美花表示，台灣的紡織產業主要是開發機能布料與機能衣，也為國際品牌代工，若國際品牌有要求，台灣產商也會配合做調整。她認為，台灣講求民主、重視人權，如果聯合國對於新疆棉有態度，台灣都會參考。

蘇貞昌周五在立法院接受質詢時表示，台灣從威權走到民主，是經過幾代人努力得來的，而任何國家若壓迫人權，都應被譴責及抵制，「我們也不落人後」。台灣現時已有超過40名藝人表態支持新疆棉，蘇批評，有些人不知輕重，為了自己利益，不知道人權的重要，做出不尊重人權的言行。他呼籲大家一起為人權發聲，為世界人權進步共同努力。

中國大陸官媒周五（26日）以「今天，抵制H&M的群眾隊伍裏混進了壞人！」為題發表文章，指出國內這場支持新疆棉的運動中出現一些不理智的舉動，以及試圖攪渾水、高級黑、搞加速主義的力量，「我們尤其要對此保持警惕」。