華制裁英人員名單 多曾批北京關押維吾爾人

中國為反擊英方以新疆人權問題為由對華實施制裁，華外交部周五（26日）宣布制裁英方9名人士和4個實體，原因是上述各人和實體惡意傳播謊言和虛假信息。被制裁人士包括：英國下議院外交事務委員會主席董勤達、英國國會「中國研究小組」共同發起人奧布萊恩、下議員施志安、勞頓、加尼、上議員奧爾敦、肯尼迪、英國大律師尼斯、學者芬利，部分過往曾發表有關新疆維吾爾人的言論，節錄如下：

董勤達：

「中國科技巨頭支持對（新疆）維吾爾族人的殘酷侵犯，向我們展示了為甚麼我們作為消費者以至整個社會，必需謹慎對待我們向誰購買產品或交易。」

「開發民族識別技術供一個專制政權使用，顯然不是符合我們標凖的行為。」

奧布萊恩：

「不論是維吾爾族回教徒體肉分離的照片，或維吾爾人被鎖上手銬由火車送往再教育營的片段，以至中國政府在網上出售利用維吾爾人頭髮製成的假髮，凡此種種都成為了20世紀黑暗的歷史回憶。」

施志安：

「當（新疆）維吾爾人被恐嚇並關押在（再教育）營內，被迫與家人分離，不幸地歐洲企業卻仍然使用來自這些勞改營的產品...儘管任何國家都不應對此視而不見，可憐我們都懼於觸怒中國。」

勞頓：

「（國際社會）袖手旁觀只會為中國政府的殘暴迫害行為壯膽，而受害者除了中國國內的西藏人外，還有維吾爾、哈薩克等少數民族，以及基督教和其他宗教。」

加尼：

「在中國，約200萬維吾爾及其他少數民族被關押在勞改營。中國政府除了持續對維吾爾人進行大規模奴役，又有組織性地侵犯和虐待當地女性，強迫她們絕育，令維吾爾人出生率下跌85%。」

奧爾敦：

「智能監控系統說穿了是奧威爾式侵犯人權。華為透過在新疆建立獨一無二的高科技極權統治，從中牟取暴利。」

肯尼迪：

「大量證據顯示新疆地區存在虐待維吾爾及其他少數民族的行為。國際刑事法院必需全面審查相關指控，若理由充分，便應竭盡所能將加害者接受法律制裁。」

芬利：

「這是種族滅絕。這並非即時、觸目驚心的就地大規模屠殺，卻漫長、痛苦、讓人不寒而慄，直接目的是令維吾爾種族人口減少。」