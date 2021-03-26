藝人就新疆棉與品牌割席　內地律師稱不必賠償

中國被指強迫新疆維吾爾少數民族勞動，內地多名藝人因H＆M、Nike等品牌曾因拒用新疆棉花，紛紛宣布終止擔任有關品牌的代言人，惟外界質疑有關藝人或因違約遭受巨額索賠。有內地律師則表示，以《民法典》中「國家利益」 相挺，認為藝人單方提出解約不必賠償，且如堅持履行合約，反而有損害公共利益之嫌。

報道周四（25日）引述上海律師協會民事業務研究委員會副主任、上海博和漢商律師事務所高級合夥律師人田思遠指出，在內地對明星代言的合約中，一般均會有「品牌方不得損害中國國家利益」的條款，而有關藝人在其解約聲明中均有提及，國家的利益高於一切，「堅決抵制任何對國家污名化的言論和行為」，據此認定品牌方違約而提出解約。

田思遠又指，即便雙方約定不明，藝人方也可以根據《民法典》中「不得濫用民事權利損害國家利益」的規定解除代言合約，而且不必承擔賠償責任。但如果藝人還堅持履行合約，反而有利用合約事實損害公共利益之嫌，或會「惹禍上身」。

多家國際品牌因拒用新疆棉花而爆發抵制潮，中國棉花協會及中國紡織工業聯合會在周五（26日）亦先後發聲，指拒用新疆棉花嚴重損害當地乃至中國棉紡織產業聲譽，堅決反對以美國為首的西方各國，對中國新疆紡織服裝供應鏈及相關產品實施任何限制，強烈敦促停止錯誤做法，並呼籲有關品牌採取糾正措施。