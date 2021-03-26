華裔記者稱中國操縱媒體　籲西方支持本土企業

H&M、Nike、adidas等多個知名品牌，日前被翻出拒用新疆棉花聲明，在內地引發民眾抵制潮。美國一名關注新疆議題的華裔記者表示，中國當局正利用並操縱民眾的愛國情緒以達到政治目的，建議西方政府應推出援助措施，鼓勵當地企業抵抗中國強權。

華裔女記者龐（Amelia Pang）認為，中國很多人生活在只有政府控制的媒體的環境中，深刻塑造他們的世界觀及現實。她表示，明白內地民眾的反應，但希望他們接受不同的想法。

她建議，西方政府應該為本國企業提供支持，鼓勵企業抵制人權侵犯問題。並提議，當局可以向企業提供減稅或稅收刺激政策，令企業在採購源頭及代工廠關係方面更透明，減少供應鏈中出現強迫勞動問題。

另外，美國Hayman Capital始創人、知名對沖基金經理巴斯（Kyle Bass）在一個電視節目表示，美國應該停止與邪惡政權做生意。對於美國企業選擇到中國做生意，他指私人企業一定會選擇利益多於道德考慮。他認為，從國家安全以及道德角度，美國需要避免與犯下種族滅絕及危害人類罪的國家做生意。