華停進口澳洲乾草　或成貿易戰犠牲品

繼原木、煤炭、龍蝦之後，澳洲出口到中國的乾草（又稱燕麥草）近日也傳出問題。澳媒周三（24日）報道稱，自上月底以來，28家向中國出口乾草的澳洲企業許可證開始陸續過期，卻未獲續期。報道指，兩國貿易關係持續緊張，乾草恐成為另一個犠牲品。

報道引述中國海關總署於2018年6月公布一份澳洲輸華乾草註冊生產加工企業名單，顯示除3家有效期到2023年12月外，其餘25家於今年2月到期。報道稱，澳洲對中國的乾草出口規模每年約35萬噸，價值約1.6億澳元（約9.5億港元）。

澳洲最大的乾草出口商Gilmac的總經理帕切特（Munro Patchett）向媒體稱，約6個月前已向中國海關總署申請為期5年的出口延長許可，但至今仍未獲批。不過他認為企業註冊未獲續期，與中澳貿易爭拗無關，又指乾草不像牛肉和葡萄酒般被加徵關稅，可能因為這是一個較小的行業，而中國海關正忙着其他事，希望問題能盡快解決。

內地官媒早前報道，中國曾接連在澳洲進口的乾草中發現鼠類。內地乾草進口商向內媒證實，澳洲企業的註冊申請不獲延續，料影響內地乾草短期供應，對畜牧業帶來一定打擊。因此有進口商正從其他國家如西班牙輸入代替，加上內地今年乾草產量有所增加，相信長遠不會造成嚴重影響。