警員欲下井搜查炸藥　煤企負責人帶頭圍堵辱罵

內蒙古煤礦貪腐問題由來已久，中紀委明言要倒查20年，今年則進入常態治理。惟內媒周五（26日）報道，警方本月17日到一間煤礦公司搜查炸藥時，竟被多人圍堵，負責人更辱罵、威脅警員。該公司曾被舉報有「保護傘」，但當地政府至今未作出回應。

涉案的赤峰金鑫礦業有限責任公司（下稱「金鑫礦業」），去年6月因涉嫌盜採被刑事立案，最近遭舉報在礦井下私藏炸藥。警方其後帶同專業人員前往調查，不料金鑫礦業實際負責人郭淑麗帶同人員圍堵警員，阻撓後者下井搜查。郭稱：「想下井就給我拿出方案，這是礦山不是左旗公安局。」隨後她更大聲辱罵對方，「敢下井就打斷你的腿」、「你下井我就跳井」，並一度試圖毆打專業人員。警方只好增派人手，事件擾攘近6小時，執法人員終成功下井，並搜出14.7公斤炸藥。

金鑫礦業案是內蒙古建設綠色礦山、清理整頓礦產資源首批案件。金鑫礦業持有硅石採礦許可，卻從2010年起越界盜採銅礦、銀礦等金屬礦，立案後公司法定代表、大股東等多人被批捕，惟當警方認定盜採範圍和金額時，卻遇到阻礙，令案件進展緩慢。

該案受害者和舉報人是當地國資參股企業內蒙古華宇礦業有限責任公司（下稱「華宇礦業」），該企業解釋，違法採礦金額的認定，首先要區分金屬與非金屬礦，還涉及井下盜採面積、數量、品位、銷售金額等多個因素。金鑫礦業帳目顯示，盜採金額約1.2億元人民幣（約1.4億港元），警方未對該金額作出回應。

華宇礦業是赤峰市打造「有色金屬之鄉」實施商業礦調項目而招商引資來的企業，2005年與赤峰市政府簽約，取得探礦權開展勘查，勘探過程中發現多個富礦區，卻遭多方盜採與瓜分，金鑫礦業便是其一。華宇礦業表示，勘探隊伍曾在巴林右旗召胡都格礦區王爺山南坡發現珍貴的龍血石，一旦加工成藝術品價格可飆升最高幾千倍，但這塊長約2,000米、闊逾60米的大型寶石礦床隨即被巴林右旗官員在無權證、無手續情況下撥給金鑫礦業開採經營。

不僅如此，華宇礦業更因舉報金鑫礦業而遭報復，巴林右旗官員更多次要求赤峰市政府、國土局注銷華宇礦業在部分區域的探礦權，另一邊卻在未進行環境評估情況下，積極與上級部門溝通，為金鑫礦業取得探礦權。隨着金鑫礦業被立案，華宇礦業正式向當局舉報巴林右旗時任領導長期充當盜採者保護傘，在部分項目中套取國家資金。