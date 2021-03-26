「梅姨案」開庭二審　家屬索賠逾480萬人民幣

內地轟動一時的拐帶兒童事件「梅姨案」，周五（26日）在廣東廣州市增城區人民法院二審。其中尋子15年的申軍良夫婦就民事賠償部分，索賠約480萬元人民幣（約570萬港元），另5名被告中有4人就一審判刑提出上訴。目前9名被拐兒童中仍有4人下落不明，公安部同日宣布，決定在全國公安機關開展「團圓行動」，全力搜尋疑犯及失蹤兒童。

去年3月與兒子申聰破鏡重圓的申軍良，周五接受內媒訪問時表示在3日前接獲二審開庭通知。他對於一審的刑事判刑感到滿意，但因當時兒子下落不明無法查明損失，法院駁回附帶民事訴訟。他續指，妻子因事件患精神分裂症，希望就後續的治療費、誤工費、精神撫慰金等提出索償。另外，他提到兒子過去15年都在養父母的照料下生活，已承諾兒子不會起訴二人。

另一名被拐兒童的父親表示，希望被判死刑的被告張維平改至死緩，以及在庭前會議中能夠與其説話，問清楚孩子抱走的原因。同獲尋回兒子的夏女士卻不像申家一樣重拾昔日親情，説道自己的孩子不願意歸回原生家庭，兒子不肯接聽電話、微信把她拉黑，母子關係生疏，對申軍良的現況表示羨慕。

公安部周五表示，今年1月起全國公安機關開展以偵破拐賣兒童積案、查找失蹤被拐兒童為主要內容的「團圓」行動，以全力偵破有關案件為目標，呼籲受害人家屬及疑似被拐人員，接受免費DNA採集和提供相關訊息補充完善等工作，以全面查找改革開放以來失蹤被拐的兒童。