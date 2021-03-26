台公布境外輸入病例　男子入境122天後確診

台灣的中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥周五（26日）指，當地新增1宗新冠肺炎境外輸入病例，患者為菲籍30多歲男性勞工，上月28日抵台，近日因工作需要自費採檢至周五確診。另外，針對周四（25日）公布的20多歲台灣男子確診個案，莊表示患者自去年11月入境，經過122天才確診，創下入境確診最久紀錄。

莊人祥表示，確診的台男為補習教師，自美國入境到確診，是目前為止返台到確診天數最長的個案。目前掌握個案接觸者30人，其中一人與其同住，列為居家隔離。莊又指，患者教學時採一對一模式，不是大班教學，教課時間有多久不太清楚，但他表示上課時都有戴口罩，會繼續接觸者的匡列及採檢工作。

台灣自周一（22日）接種由英國藥廠阿斯利康與牛津大學共同研發的新冠疫苗，至今累計達7,053人接種。莊人祥表示，不良反應事件新增5宗，累計14宗。新增個案大多是發燒、肌肉痠痛、注射部位紅腫熱痛等。另針對阿斯利康依據美國的臨床試驗最新數據，疫苗預防一般感染比率從79%下修至76%，引起外界憂慮。莊人祥回應，目前數據顯示預防重症、住院比率仍維持100%，65歲以上族群保護力則是從80%提高至85%，他認為各項指標有上有下，有效性、安全性沒有太大影響，應不影響醫護人員施打意願。

另據台媒報道，台灣自行研發的3款疫苗當中的高端與聯亞生技疫苗，將向食藥署遞交擬定12至18歲群組接種計劃。高端的疫苗擬另外提交對65歲以上長者施打高劑量的計劃，最快下月起實施。而聯亞的疫苗進度較慢，目前已招募多名測試者，預計在今年6月通過台灣的緊急使用授權後將會量產。