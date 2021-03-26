崔天凱斥CNN捏造涉疆報道　劃分陣營非解決之道

中國駐美國大使崔天凱周四（25日）接受美國有線電視新聞網絡（CNN）訪問時，回答有關中美關係及新疆人權問題，期間獲展示電視台在新疆當地的採訪片段，受訪兒童不予離開當地。崔斥CNN捏造新聞，重申中方沒有打壓維族及實施種族滅絕，是記者一開始帶有偏見採訪，才會得出與違背現實的結論。他又稱，各國需攜手努力構建人類命運共同體，劃分不同陣營甚至構建對抗性的軍事集團，非解決問題之道。

崔天凱指摘CNN捏造涉疆新聞，利用和操弄個別家庭的遭遇極不道德，也不是真正的新聞報道，做法令人遺憾。他表示，維吾爾族在過去40年的人口增加一倍以上，反問哪來的種族滅絕；當地之前面對恐怖襲擊威脅，政府獲當地民眾要求制止恐怖主義，在此期間當地並無發生恐怖襲擊，政府亦無引發戰爭，動用導彈及無人機。

他又回應主持人指中方不允許國際官員入內的問題，稱過去幾年有來自100多個國家、超過1000名外交官及記者到訪；外界提供所謂的衞星圖像，猶如當年的伊拉克戰爭般，很多都無中生有。

對於中美關係，他提到中美高層戰略對話是及時和有益的，希望今後持續對話、溝通及協調。中國的發展目標保持開放的合作態度，但雙方若不能平等相待，就無法開展合作。他稱西方國家的問題而非中方，中國發展的目標並不是要競爭或取代其他國家。