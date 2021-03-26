日月潭乾涸見底照曝光　網民驚呼恐變草原

台灣今年降雨量較往年少，中南部水情告急。位於南投縣的名勝日月潭水庫近日水位持續下降，截至周三（24日），水位已下探至737.5米，較滿水高度相差10米。景區管理處為遊客行走碼頭安全起見，決定自4月1日起暫時封閉朝霧碼頭及玄光寺碼頭。

日前網上流傳日月潭底部露出草原的驚人照片，畫面中白色「U」型浮台，原本應在浮在水面。有網民看後直呼不可思議，亦有當地居民擔心，再這樣下去，「日月潭恐怕要變成日月草原」。

日月潭風景區管理處表示，雖然中部周三有下雨，但潭區降雨達10毫米，對水庫助益不多。潭區水位下降，令遊艇停泊部分碼頭時出現困難。日管處表示，自去年缺水起已盡力維持各碼頭正常休憩功能，包括調整船舶停泊位置、將浮排延長及封閉引橋等，但今年降雨情況未見好轉，與南投縣政府、船舶業界及南投縣渡船遊艇商業同業公會商討後達成封閉碼頭的共識。

日管處長簡慶發表示，開心出遊、平安回家是觀光局推動觀光旅遊的重要目標。碼頭暫停載客使用雖造成不便，但基於安全考慮，盼市民見諒。另該處已要求各船舶經營者協助民眾行走碼頭、引橋及浮排，另該處於各碼頭均派駐保安員提供幫忙。該處亦提醒遊客，要視乎體能狀況，自行評估是否乘坐遊艇。