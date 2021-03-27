京城部分地區能見度低　料今晚再受沙塵暴侵襲

北京市本月中經歷近10年最強的沙塵暴天氣。市氣象部門周五（26日）表示，受冷空氣影響，北京市自周六（27日）晚間起偏北風逐漸加大，將出現大風和沙塵天氣。至下周日（26日）入夜後風力減小，沙塵天氣減弱結束，能見度將會轉好。

氣象部門指，周五傍晚至周六白天​​，北京市受弱氣壓場控制，大氣層結穩定，擴散條件不利，低層濕度大；受大霧影響，北京市周五傍晚至夜間有霧，部分地區能見度不足500米。

據中央氣象台最新預報顯示，預計至下周一（29日）白天，內地會受蒙古氣旋影響，北方地區將出現大範圍沙塵天氣。新疆東部和南疆盆地、青海西北部、內蒙古、寧夏、北京、天津等地有揚沙或浮塵天氣。與月中的沙塵暴天相比，此次強度略弱，影響位置偏東，揚沙或浮塵向南傳輸範圍略小。

但是，氣象部門提到，北京沙塵強度主要取決於上游沙塵強度和傳輸路徑，目前沙塵強度預報存在一定的不確定性。另建議市民需防範能見度對交通的不利影響，老人兒童及患有呼吸道過敏性疾病的人群需注意做好防護。